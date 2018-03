Lição de estilo: 15 frases inspiradoras de Coco Chanel

A estilista Coco Chanel completaria 133 anos nesta sexta-feira. Foto: Reprodução

Coco Chanel é a mais importante estilista da história. Ela completaria nesta sexta, 19, 133 anos. De origem humilde, ela aprendeu a costurar quando morava em um pensionato em Auvergne, no interior da França, e fundou a marca que leva seu sobrenome nos anos 1900. Gabrielle Chanel cravou seu nome na história da moda ao inventar as calças femininas e promover a ideia que as mulheres deveriam usar roupas confortáveis, inclusive abdicou dos espartilhos, que faziam parte das vestes das francesas na época.

A estilista deixou um legado inestimável, tanto para a moda, com seus taillers de corte perfeito, as bolsas com alça e o tweed, quanto para a história das mulheres. Coco estava à frente de seu tempo e lutava por liberdade feminina em uma época em que isso não era falado e hoje figura na lista da revista Times como uma das 100 pessoas mais importantes do século 20. Gabrielle Chanel faleceu em 1971, quando tinha 88 anos, mas seus ensinamentos continuam aí. Confira 15 frases inspiradoras da estilista.