Laço 'pussy' na blusa de mulher de Trump causa polêmica

Melania Trump usou Gucci no debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. Foto: AFP PHOTO / MANDEL NGAN

A blusa rosa da Gucci que Melania Trump, mulher do candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, vestiu no último debate, no domingo, 9, gerou polêmica das redes sociais.

Para muitos internautas, o modelo com o laço, chamado de "pussy bow", na gola da camisa de Melania fazia referência direta ao conteúdo dos áudios que vazaram na imprensa na última semana, nos quais o candidato republicano assume ter violentado uma mulher.

A palavra inglesa "pussy" significa vagina. Nos áudios datados de 2005 e que vieram a público na semana passada, Trump diz sobre as mulheres: "Grab them by the pussy" ("Agarre-as pela vagina").

A peça Gucci que Melania Trump vestiu custa US$ 1 mil.