Kylie Jenner lança sua primeira paleta de sombras

KyShadow é a primeira paleta de sombras da marca de cosméticos de Kylie Jenner Foto: Divulgação

Após o sucesso da sua linha de batons, Kylie Jenner decidiu dar mais um passo no mundo da maquiagem. Agora, a estrela de reality shows lança uma paleta de sombras com 9 tons de marrom. Segundo o anúncio, todas as cores são de longa duração e fáceis de esfumar.

Em seu site, Kylie conta que sempre foi muito perfeccionista com os tons de marrom usados na maquiagem de seus olhos, e que considera as cores da KyShadow bronze perfeitas para qualquer maquiagem.

A primeira paleta de sombras da Kylie Cosmetics estará à venda no site da marca nesta terça, 25, a partir das 19 horas. E prometem esgotar em pouco tempo.