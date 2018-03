Kylie Jenner lança dois batons azuis para o 4 de julho

Kylie Jenner lança dois tons de azul para o feriado do 4 de julho Foto: Reprodução/Snapchat

Kylie Jenner, a caçula das irmãs Kardashian-Jenner, irá lançar mais dois tons polêmicos de batom para sua marca de maquiagem, a Kylie Cosmetics. Depois do preto, a estrela do reality show "Keeping Up With the Kardashians" anunciou o lançamento de Skylie, um azul celeste, e Freedom, azul marinho, que começam a ser vendidos na próxima sexta-feira, 24 no site da marca.

As novidades foram anunciadas no Snapchat: a jovem de 18 anos gravou vídeos usando os dois produtos e ainda revelou que o tom de Skylie foi inspirado no azul de sua Ferrari. Ela criou os tons em comemoração ao dia da independência americana, celebrada no dia 4 de julho.