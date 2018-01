Kylie Jenner é estrela de campanha de tênis

Kylie Jenner é a estrela da campanha do novo Suede, da Puma. Foto: Divulgação

Embaixadora da Puma, Kylie Jenner é a estrela da campanha da nova versão do tênis Suede. O modelo de camurça tem uma pegada mais urbana e aparece em fotos modernas e cool. Depois do sucesso do ‘Gold Pack’, linha em que ela também era o rosto (e corpo), a marca aposta em novas colaborações e lança campanha especial.

As iniciativas fazem parte de um novo momento da Puma, com foco no público feminino. O tênis poderá ser encontrado no Brasil no final de setembro.

