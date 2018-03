Kourtney Kardashian usa vestido de marca brasileira em ensaio

Kourtney Kardashian estrela as páginas da edição de agosto da You Magazine usando vestido Bárbara Casasola Foto: Reprodução/Instagram

Depois de Kate Middleton chamar atenção por usar vestido off-white da estilista gaúcha radicada no Reino Unido Barbara Casasola, Kourtney Kardashian apareceu usando o mesmo modelo nas páginas da revista britânica You. A irmã mais velha de Kim Kardashian é capa da edição de agosto da publicação e, no ensaio, aparece usando a peça avaliada em R$ 9.780.

Quem também apareceu com um vestido de uma marca brasileira foi a cantora neozelandesa Lord. A cantora publicou no sábado, 6, uma foto usando o modelo Santo Domingo da coleção de inverno 16 da Isolda. A peça custa R$2.875 nas lojas da marca.