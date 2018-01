Kim Kardashian volta às redes sociais

Kim Kardashian não atualizava suas redes sociais desde o dia 2 de outubro Foto: Reprodução/Instagram

Depois de sofrer um assalto em Paris na madrugada do dia 3 de outubro, Kim Kardashian decidiu dar um tempo das redes sociais e não atualiza mais nenhuma mídia. Por isso, foi uma surpresa quando ela fez uma postagem no Facebook na noite de segunda, 31.

A socialite compartilhou uma foto em que estava maquiada mexendo no celular com a legenda "Downtime #LumeeCollab". O post foi patrocinado pelas capinhas de celular LuMee, popularmente conhecidas como as "cases de Kim Kardashian".

A última publicação de Kim para seus 29,5milhões de seguidores no Facebook ocorreu no dia 2 de outubro, quando ela compartilhou uma foto dela e de sua irmã Kourtney em Paris. As outras redes sociais da socialite continuam sem atualização e seu aplicativo está sendo alimentado por familiares e pela sua assistente, Steph Shep.