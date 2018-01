Kendall Jenner faz tatuagem no lábio. Veja outras tattoos inusitadas das modelos

Recordista de tattoos entre as modelos, Cara Delevingne tem 21 tatuagens. Em sentido horário, os olhos na nuca, o último desenho feito pela modelo, seu número da sorte, 12, em algarismos romanos, "Made in England", no pé esquerdo, a constelação Cruzeiro do Sul, que foi feita no Brasil, e um diamante na orelha, um elefante no antebraço, suas iniciais "CJD" na mão direita e um coração vermelho no dedo mindinho.

Foto: Reprodução/Instagram