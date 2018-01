Kendall Jenner diz que Kylie roubou o seu look

Kendall e Jylie Jenner. Foto: REUTERS/David McNew

O clã Kardashian-Jenner é conhecido pelos looks que chamam a atenção. Kendall Jenner deu uma declaração esta semana falando que Kylie havia copiado o seu look - uma camiseta rasgada na frente, que deixava o sutiã à mostra. E o mais engraçado é que Kylie foi apontada como a lançadora da tendência!

“Como a Monica Rose (stylist do clã) faz o visual de quase todas nós, é divertido ver qual irmã leva o ‘crédito’. Como Kylie é uma menina muito street style, as pessoas sempre pensam que ela está começando algo – o que é muito irritante (risos). Eu usei uma camiseta rocker rasgada com um sutiã um dia desses e ela fez a mesma coisa LOGO EM SEGUIDA! Nós sempre estamos em guerra quando o assunto é moda”, conta Kendall.

Kylie com o look "copiado" da irmã. Foto: Reprodução/Instagram

Coisa de irmãs, né?