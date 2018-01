Kendall e Kylie Jenner lançam linha de bolsas 

As irmãs Kylie e Kendall Jenner lançam uma linha de bolsas Foto: Divulgação

As irmãs Kendall e Kylie Jenner fazem mais uma aposta como empresárias e estilistas. Donas da marca de roupas Kendall + Kylie, que pertence à rede de fast fashion Topshop, elas lançaram em abril uma coleção de biquínis e agora apostam em bolsas.

São 18 modelos entre carteiras, mochilas, bolsas saco e minibolsas que serão vendidos a partir do dia 14 na loja de departamentos Saks Fifth Avenue, em Nova York, e em outras multimarcas americanas com preços entre US$ 75 e US$ 450. A linha conta ainda com chaveiros – inspirados no Karlito, da Fendi – com o formato de Norman e Bambi, os cachorros de Kylie. Não há previsão da chegada das peças no Brasil.