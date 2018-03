Kendall e Kylie Jenner abrem pop-up store durante a NYFW Foto: REUTERS/David McNew

As estrelas do reality "Keeping Up With the Kardashians" - que lançaram a primeira linha própria de roupas após trabalharem em colaboração com marcas como Topshop e PacSun - abrirão uma loja oficial da "Kendall + Kylie" no dia 7 de setembro, durante a New York Fashion Week.

As irmãs receberão fãs e compradores no espaço Samsung 837, na Washington Street, no distrito Meatpacking, conforme informações do WWD.