Katy Perry se fantasia de Hillary Clinton. Veja esse e outros looks inusitados neste Halloween

Katy Perry se fantasiou de Hillary Clinton no Halloween. Foto: Reprodução/Instagram

O Halloween acontece oficialmente nesta segunda, 31, mas festas de dia das bruxas Halloween já vem dando o que falar desde sexta, 28. Tudo por causa das superproduções das atrizes, modelos e cantoras, que capricharam ao se fantasiar de diversos personagens.

Os internautas foram à loucura com os looks de Katy Perry (em uma versão impressionate de Hillary Clinton), Kylie Jenner (criativa ao imitar o look de Christina Aguilera no clipe "Dirty") e Alessandra Ambrósio (supersexy de Jessica Rabbit). Confira na galeria.