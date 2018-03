Katy Perry cria marca de sapatos

A cantora Katy Perry terá sua própria marca de sapatos. Foto: AFP

Depois de fazer sucesso com seu batom para a marca americana Cover Girl, Katy Perry dá seus primeiros passos no mundo da moda. A cantora anunciou que irá lançar uma marca de sapatos, a Katy Perry Shoes, em parceria com o grupo Global Brands. A linha começará a ser vendida em fevereiro de 2017 em lojas de departamento americanas e no site da nova grife.

Serão sandálias, tênis e sapatos de salto que terão preços entre US$ 59 e US$ 229. A cantora liberou alguns desenhos que confirmam que o design das peças será inspirado em seu estilo divertido, com muito acrílico, vinil, metal e estampas florais.