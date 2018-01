Kate Moss e James Rodriguez estrelam campanha de marca americana

Kate Moss é uma das estrelas da campanha do inverno 2016 da Calvin Klein. Foto: Divulgação/Calvin Klein

Com foco no público jovem das redes sociais, a Calvin Klein lançou sua nova campanha na última terça-feira, 5, pelo Snapchat. Depois de Justin Bieber e Kendall Jenner, a marca traz agora como protagonistas as modelos Kate Moss e Bella Hadid, o jogador de futebol James Rodriguez, a atriz Margot Robbie, o influenciador digital Cameron Dallas, e a icônica produtora de moda Grace Coddignton, além de atletas e nomes de peso nas mídias sociais.

Além das fotos acompanhadas da frase "I _________ in #MyCalvins", completada pela ação que cada artista faz usando as peças da marca, a Calvin Klein também lança um vídeo com entrevistas íntimas com cada um dos membros do casting.