Kate Middleton usa peças de grifes brasileiras em evento

Kate Middleton usa look brasileiro em evento. Foto: AFP PHOTO / POOL / MattDunham

Nesta quarta-feira, 6, Kate Middleton usou um look todo brasileiro para o jantar beneficente do ArtFund Museum, no Museu de História Natural de Londres. A Duquesa de Cambridge optou por um vestido off-white com decote canoa assinado pela estilista gaúcha Barbara Casasola, que atualmente mora no Reino Unido e apresenta suas coleções na semana de moda britânica. A peça está disponível no e-commerce Farfetch em versão preta e custa R$ 9.780. Kate arrematou a produção com sandália de tiras de carmurça nude da Schutz, à venda nas lojas da marca por R$ 350.

A Duquesa de Cambridge usou vestido Barbara Casasola e sapatos Schutz. Foto: Divulgação

O vestido usado pela princesa está disponível no e-commerce Farfetch por R$9.780 Foto: Divulgação