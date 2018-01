Kate Middleton chega ao Canadá com look azul

Kate Middleton e príncipe William. Foto: Reprodução/Facebook Família Real Britânica

A família real britânica desembarcou em Victoria, no Canadá, no sábado, 24, e chamou a atenção. William, Kate, George e Charlotte vão passar uma semana no País e têm mais de 30 compromissos ao longo dos dias. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e sua esposa, Sophie Gregoire-Trudeau, receberam os membros da Monarquia da Inglaterra.

Kate Middleton apostou em um vestido azul de mangas compridas na altura dos joelhos da marca Jenny Packham. Para a surpresa do público, a Duquesa coordenou o seu look com os dos filhos, George e Charlotte, que usaram variações e estampas da cor.

A família real desembarcou no Canadá no sábado, 24. Foto: Reprodução/Facebook Família Real Britânica

Príncipe George. Foto: Reprodução/Facebook Família Real Britânica

Kate Middleton e princesa Charlotte. Foto: Reprodução/Facebook Família Real Britânica

