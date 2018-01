Karina Oliani é rosto de nova coleção de designer de calçados brasileira

Karina Oliani, médica, aventureira, apresentadora e blogueira é rosto de nova coleção da Luiza Barcelos. Foto: Divulgação/Luiza Barcelos

A blogueira do caderno Viagem do Estadão, Karina Oliani, é a estrela da campanha de verão 2017 da marca de calçados Luiza Barcelos. Além da coluna no jornal, Karina é atleta, apresentadora de um programa no canal Off, médica e aventureira - ela foi a brasileira mais jovem a escalar o Monte Everest.

"Queríamos alguém que representasse a mulher Luiza Barcelos", diz a designer que dá nome à marca. "A Karina foi a concretização desse desejo, é uma mulher que buscou caminhos diferentes, que faz a vida acontecer. E ela tem uma ligação forte com o mar, que traduz perfeitamente o tema da coleção, que é há mar/amar."

Para reproduzir o tema no material chave das peças, o couro, a designer buscou elementos leves e outros materiais, como o jeans, o linho e a cortiça. Com tons vibrantes que remetem aos corais e desenhos geométricos como o vai e vem das ondas, a coleção tem principalmente saltos médios e baixos e aposta na descontração.

"Foi uma honra fazer parte desta campanha que tem tudo a ver comigo", afirma Karina. "A beleza e os detalhes da coleção fizeram eu me apaixonar por todas as peças, quero tudo!", completou, rindo.