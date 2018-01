Justin Bieber lança coleção cápsula de turnê

O cantor Justin Bieber lançou uma coleção cápsula da turnê 'Purpose'. Foto: Divulgação

Atenção Beliebers: quem não foi a um show do novo álbum de Justin Bieber, "Purpose", ainda pode garantir uma peça da turnê para chamar de sua. A partir desta segunda-feira, 18, 31 itens estarão à venda na Barney's, uma das principais lojas de departamento de Nova York. Há também venda no e-commerce da loja.

Criados por Jerry Lorenzo, estilista da badalada Fear of God, marca queridinha de outras personalidades como Rihanna e David Beckham, os produtos seguem o estilo esportivo do cantor que passou de adolescente problema a ícone cool. Há camisetas, calças e jaquetas de couro, com preços que variam de US$ 95 a US$ 1.675. Confira na galeria abaixo.