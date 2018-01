Jornalista de moda mais importante do mundo elogia peças em couro e joias brasileiras

Carlos Jeiressati Filho, diretor executivo do Iguatemi, entrevistou a editora internacional da Vogue Suzy Menkes Foto: Divulgação

Nos bastidores da indústria da moda, dizem que ao final de cada desfile importante o que todos se perguntam é “O que Suzy Menkes achou?”. Todos querem saber o veredito da jornalista de moda mais relevante do mundo antes de arriscar dar a sua própria opinião. Não é para menos. Essa mulher escreve sobre o mundo fashion há 25 anos, já foi editora de moda do International Herald Tribune e, atualmente, é editora internacional da Vogue - o que significa que edições da revista em 20 países têm a participação dela. Não foi à toa também que 800 pessoas se reuniram nas salas de cinema do Shopping Iguatemi para assistir a entrevista do diretor executivo do Shopping Iguatemi, Carlos Jeiressati Filho, com a jornalista britânica durante o evento Fio da Meada, que celebra os 50 anos do empreendimento.

Suzy Menkes não foge de polêmicas (ela já chegou a chamar o mundo da moda de circo e os blogueiros de pavões) e tem um estilo tão forte quanto a personalidade. Um topete em “forma de vígula” como ela mesma descreve é sua marca registrada. No evento, ela contou que o penteado surgiu anos atrás porque o cabelo a atrapalhava enquanto usava o computador e hoje em dia ela leva minutos para arrumar os fios. “Todos os jornalistas têm a sua assinatura de estilo. Anna Wintour tem os óculos, por exemplo. Mas não significa que criamos isso para nos tornamos ícones, estamos apenas querendo nos expressar.”

As joias são outro elemento importante do estilo da editora britânica que também é reconhecidamente uma amante dessas peças. Ela elogiou a qualidade e beleza da joalheria brasileira. “Os brasileiros têm habilidade para fazer joias lindas que valorizam a beleza da mulher”, disse Menkes.

A editora também falou sobre a evolução da moda brasileira. “Antigamente, as pessoas achavam que o Brasil só tinha moda praia. Mas as coisas mudaram. Eu queria ver os estilistas destacando mais as cores desses país. Eu vi coisas maravilhosas feitas em couro, eu tive que tocar para acreditar que era couro”, afirmou. Suzy ao desfile de Patricia Viera na Semana de Moda de São Paulo (SPFW), a estilista é consagrada pelo trabalho com esse tipo de material.

Patricia Vier's fantasies in leather at São Paulo fashion week Um vídeo publicado por Suzy Menkes (@suzymenkesvogue) em Out 24, 2016 às 3:01 PDT

Look what you can do ONLY in leather - by Patricia Viero Uma foto publicada por Suzy Menkes (@suzymenkesvogue) em Out 24, 2016 às 2:57 PDT

Inspired by Easter Island - the all-leather collection by Patricia Viera in São Paulo Uma foto publicada por Suzy Menkes (@suzymenkesvogue) em Out 24, 2016 às 2:59 PDT

O evento Fio da Meada, ocorre até sexta-feira, 28, reúne palestras, painéis e entrevistas sobre temas atuais da moda.