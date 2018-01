Jornalista Ana Paula Araújo muda o visual. Veja como ficou

O visual antigo de Ana Paula Araújo. Foto: Reprodução/Instagram

A jornalista Ana Paula Araújo, do "Bom Dia Brasil", da Rede Globo, sempre exibiu madeixas médias com a franja mais curta. A novidade é que na quarta-feira, 28, ela surpreendeu nas redes sociais mostrando o novo corte, feito por Tiago Parente, hair stylist das famosas do Rio de Janeiro. “O corte da Ana Paula é um A-line - atrás tem um formato de A e é mais bicudo na frente. O truque para fazer o corte é secar ondulando como se fosse um coque para ficar bagunçado. É um look moderno, que foge do comum e ideal para quem tem muito cabelo. O corte tem altura média, com volume controlado”, conta Tiago.

Em seu Instagram, a jornalista postou um clique ao lado do cabelereiro e perguntou aos seguidores "Radicalizei muito?"

Radicalizei muito? ✂️✂️✂️ Uma foto publicada por Ana Paula Araujo (@appaaraujo) em Set 28, 2016 às 8:12 PDT

