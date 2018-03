Jeans: tudo o que você vai querer usar agora

O jeans bem despojado, a cara dos anos 1990, volta a fazer sucesso nessa temporada Foto: Divulgação

Neste ano, o inverno resolveu chagar chegando. Dá até prazer de tirar algumas peças do guarda-roupa que há muito tempo já não usávamos todo dia. Aproveitei a onda do frio e do see now, buy now para mostrar o que as passarelas apontam como tendência e que podem ajudar repaginar seu look para a estação.

Aos amantes do conforto e do despojamento, a boa notícia é que o volume veio com tudo: formas amplas, tanto nas jaquetas quanto nas calças. Os tecidos variam: aparecem ora rígidos, ora fluídos, mas para o mercado brasileiro, aposto no denim menos estruturado, mais maleável, que coloca o volume na peças sem transferir tudo para a forma feminina.

Para jaquetas, o must have vem da passarela de Alexander Wang, parecendo um modelo boyfriend jacket stone delavê, superatual. Um revival do streetwear dos anos 90. Sem saudosismo, mas olha... Tem um quê de rebeldia jovem ainda mais quando combinada com coturnos Dr Martens, que eu adoro! Afilnetes, badges coloridos de logomarcas e figuras de cartoons reforçam o aspecto youth para proposta. Imagine tudo isso numa peça usada com escarpin e meia, pura rebeldia muito bem interpretada pela Ground Zero.

Da esquerda para direita, Saint Laurent, Gucci e Alexander Wang Foto: Reprodução

Também amei a proposta da jaqueta da Gucci, em versão ampla super bleached, com textura irregular quase white denim, com peles na manga e grafites localizados, usada com saia midi pregueada, T-shirt, plataforma vintage e meia esportiva - uma miscelânea ousada que tem tudo a ver com o jeanswear.

Não gosta muito dessa amplitude? É difícil o olhar se readequar à proposta rapidamente em um universo dominado por calças skinny. Mas calma lá! Há também versões de casacos X-long - super alongados - que apareceram em algumas coleções e compõem muito bem com um slim ou skinny-jeans, ou ainda com microssaias ou vestidos, desenhando uma forma menos quadrada e mais longilínea.

Saint Laurent trouxe uma versão vintage durty, mais comercial, mas ainda assim superjovem, garota, youth, rebel princes. O amplo também pode ser chique ou sofisticado em um denim bruto - ou seja sem lavargem, super wideleg, que aponta amplitude não só na largura, mas também no comprimento. Cada um com seu estilo: o mais ousado e street, mixando roupas amplas e peças mais comerciais, como top justos. Vamos combinar mesmo! Tem mais a cara da brasileira.

*Sueli Pereira tem mais de 20 anos de experiência no setor têxtil e atualmente é gerente de comunicação e moda na Santista Jeanswear.