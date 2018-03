Isabeli Fontana lança linha de lingeries

Campanha da linha de Isabeli Fontana para a Morena Rosa Intimates Foto: Divulgação

Isabeli Fontana inaugura um novo momento em sua carreira. Recém-casada com Di Ferrero e de volta ao Brasil após uma temporada nas ilhas Maldivas, a top lançou uma linha de lingeries em parceria com a marca Morena Rosa. “A lingerie significa para mim este contato tão íntimo da mulher consigo mesma”, diz Isabeli, em entrevista ao Moda e Beleza Estadão.

O mix delicado e sensual de 26 peças traz modelos cropped, push up, sutiã nadador, hot pants, body e outros hits. “Pensei em duas premissas para a coleção: o conforto e a sensualidade. Na linha Basic, elaborei peças para o dia a dia. Já a IF traz é sexy e tem uma pegada rocker. Amo o sutiã com choker, que pode ser usado como um acessório”, afirma a modelo.

A campanha, fotografada em Los Cabos, no México, por Fabio Bartelt, com beleza de Daniel Hernandez e styling de Yasmine Sterea é solar e supersensual. A parceria entre Isabeli e a Morena Rosa já contabiliza 6 anos e promete não acabar tão cedo. "Este projeto é um marco na minha vida profissional e pessoal", conta Isabeli.