Isabeli Fontana e Di Ferrero se casam nas Ilhas Maldivas

Depois de dois anos e meio de namoro, Isabeli Fontana e Di Ferrero oficializaram a união em cerimônia nas Ilhas Maldivas. Foto: Reprodução/Instagram

A modelo Isabeli Fontana e o cantor Di Ferrero, da banda NX Zero, casaram-se nesta terça-feira, 9, em uma cerimônia no resort Soneva Fushi, nas Ilhas Maldivas. Os dois namoram desde dezembro de 2013 e ficaram noivos em setembro de 2014. A noiva usou um vestido exclusivo da marca Água de Coco, marca da qual é garota-propaganda há um ano.

Ela surgiu também com flores de porcelana no cabelo e pés descalços. Quem criou o make e o cabelo de Isabeli foi o maquiador Rodrigo Costa. O noivo usou conjunto de linho off-white da Coca-Cola Jeans. As alianças são da joalheira Silvia Furmanovich.