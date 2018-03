Internautas pedem a volta dos cachos de Isaquias; veja a transformação visual do medalhista

Isaquias conquistou três medalhas na Olimpíada do Rio Foto: Estadão

Isaquias Queiroz entrou para a história na Olimpíada do Rio por se tornar o primeiro brasileiro a conquistar três medalhas em uma única edição dos jogos. Ele também brilhou por seu carisma, sorriso fácil e visual peculiar, com cabelos lisos e músculos bem definidos cobertos por muitas tatuagens. Antes de ganhar o coração do público, o canoísta baiano exibia um look bem diferente, com os fios cacheados caindo na testa, em algumas fases marcados por mechas loiras. O sorriso, o carisma e o talento, porém, não mudaram. Veja abaixo a transformação visual do atleta:

Após se tornar um dos ídolos dos jogos no Rio, alguns internautas pediram que o atleta voltasse a usar o cabelo cacheado e chegaram usar as hashtags #cacheado e #voltacachos. 'Isaquias volta com os cachinhos e quando tiver grande assim prende com um elástico ou coloca tiara, fica massa!', escreveu Luiza Carla (@luiza_css) no Instagram. 'Volta ao cabelo crespo! Bem melhor!', pediu o soteropolitano Danyel Nagô (@danyelnago).