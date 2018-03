Inspiração junina: 10 ideias de looks e penteados que mais fazem sucesso no Pinterest

A trança boxer, penteado tendência da temporada, é perfeita para variar as clássicas maria chiquinhas ou trancinhas das festas juninas. A cabeleireira Hasami Futigami, do salão Jacques Janine do hotel Hilton em São Paulo, explica como fazer: separe o cabelo no meio da cabeça, em duas partes. Divida cada uma em três mechas e alimente a central. Na altura da orelha, prenda com um elástico e solte uma mecha para escondê-la. Finalize a trança e afrouxe-a com as mãos.

Foto: Divulgação/Pinterest