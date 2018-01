Guia dos batons: saiba o que cada tipo pode fazer pelos seus lábios

O batom líquido mate é o mais novo queridinho no mundo da beleza. A aplicação dele é feita como a do gloss, com um pincel felpudo. Porém em instantes ele seca, deixando um efeito aveludado nos lábios. Ele possui fixação e pigmentação boa, porém é preciso tomar cuidado na hora da aplicação, porque a textura cremosa faz com que os borrados sejam mais frequentes. Também existem batons líquidos com acabamento cremoso, que ficam super pigmentados e com aspecto lustroso, porém nessa versão a fixação é bem baixa. A primeira marca brasileira a desenvolver esse tipo de batom foi a Daillus. Cada tubo custa R$18,00 em perfumarias.

Foto: Divulgação