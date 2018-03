Grife lança bolsa que funciona como rádio

A bolsa Dolce Radio, da italiana Dolce&Gabbana, pode ser conectada ao celular para tocar música Foto: Divulgação

A grife italiana Dolce&Gabbana acaba de lançar um novo modelo de bolsa, a tecnológica Dolce Radio. A peça em formato de rádio dos anos 1980, como o nome sugere, possui um cabo em seu interior e pode ser conectada ao celular para reproduzir músicas.

Com estrutura de madeira, feita de couro e pintada à mão, a peça está à venda em lojas selecionadas no exterior e deve chegar ao Brasil em novembro.

No fim de maio, a Louis Vuitton também apresentou uma bolsa rádio no desfile de sua coleção Cruise 2017, no Rio de Janeiro. O modelo toca música através de conexão Bluetooth, mas ainda não há informações sobre o lançamento.