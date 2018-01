Grife italiana acusa filha de Donald Trump de plágio

Donald Trump com sua filha Ivanka Foto: REUTERS/Rick Wilking

Após a polêmica envolvendo o discurso de Melania Trump na Convenção Nacional do Partido Republicano na segunda-feira, 18, outra acusação de plágio afeta a família de Donald Trump. A grife de sapatos de luxo italiana Aquazurra está processando a marca de Ivanka Trump, filha do magnata e candidato à presidência dos Estados Unidos, por copiar o design de um de seus modelos.

Trata-se de uma sandália de tiras vermelha com amarração no tornozelo e detalhe na parte do peito do pé. O original da marca italiana custa US$ 785 dólares, enquanto a versão de Ivanka Trump sai por US$ 145. Aos 34 anos, Ivanka trabalha nos negócios da família e fundou sua própria marca de acessórios em 2012- desde então, já foi acusada de plágio algumas vezes. Na adolescência, ela também atuou como modelo e foi capa de diversas revistas.