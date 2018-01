Grazi Massafera posa sem make após festa de estreia de novela

Grazi sem e com maquiagem. Foto: Reprodução/Instagram

As atrizes e cantoras estão cada vez mais se libertando da maquiagem em aparições públicas e na internet. Grazi Massafera é a nova adepta da lista. Após a festa da novela "A Lei do Amor", em que brilhou com um look Balmain, joias talento e make supercaprichado feito pelo maquiador Daniel Hernandez, Grazi apareceu no Instagram de sua assessora, Márcia Marbá, com a cara lavada e de pijama. O que vocês acharam?

Canja e caminha porque amanhã projac te espera e vc também @reynaldogianecchini Uma foto publicada por Snapchat Marciamarba (@marciamarba) em Set 27, 2016 às 8:54 PDT

E agora o look @balmain de @massafera na festa da novela "A Lei do Amor". O styling é de @julianoezuel. #modaestadão #aleidoamor #grazimassafera Uma foto publicada por Moda & Beleza Estadão (@modaebelezaestadao) em Set 27, 2016 às 7:43 PDT

Leia também:

10 vestidos que Grazi Massafera poderia usar no Emmy Internacional