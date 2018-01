Gisele Bündchen posa para nova campanha de grife de joias

Gisele Bündchen estrela a campanha de Natal da Vivara. Foto: Divulgação

A coleção de Natal da Vivara traz peças poderosas. E, para usá-las, ninguém melhor do que a top Gisele Bündchen. Inspirada na natureza, a linha traz a modelo em um cenário que lembra praia.

As fotos foram feitas por Gui Paganini no Studio Boop, com direção de Giovanni Bianco, styling de Yasmine Sterea e beleza de Daniel Hernandez. As peças chegam às lojas em novembro.