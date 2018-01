Gisele Bündchen nega apoio de família a Donald Trump

A modelo Gisele Bündchen é casada com o jogador de futebol americano Tom Brady Foto: Reprodução

Na última segunda-feira, 7, um dia antes das eleições americanas que ocorrem nesta terça, 8, Donald Trump afirmou em um discurso que Tom Brady, jogador de futebol americano e marido de Gisele Bündchen, teria confirmado seu voto nele. A modelo brasileira, porém, desmentiu a fala do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos em seu Instagram.

"Tom Brady, ótimo cara, um grande amigo e um grande grande campeão", disse Trump no discurso. "Ele me ligou hoje e disse: 'Donald, eu apoio você, você é meu amigo e eu voto em você.' E eu disse 'Então Tom, se você vota em mim, posso contar isso para meu público em New Hampshire?' Ele falou, 'se você quiser dizer, você pode'. Ok? Tom, isso que é uma atitude de campeão."

Mas em uma foto publicada por Gisele no Instagram, um internauta questionou a modelo: "Gisele, eu ouvi dizer que você e Tom estão apoiando Trump, isso é verdade?". o que a brasileira respondeu? "NÃO!".