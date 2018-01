Gisele Bündchen inaugura conta no Snapchat

Gisele Bündchen anunciou a criação do seu snap (giseleoficial) em sua conta no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A modelo Gisele Bündchen é a mais nova snapchatter do pedaço. A top inaugurou sua conta nesta terça, 31, com um snap dela bebendo água de um côco. Agora, poderemos acompanhar o dia a dia da musa, com direito a ver de perto sua rotina saudável, as aulas de ioga, as brincadeiras com os filhos e, claro, o crème de la crème do mundo da moda.

