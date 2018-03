Gisele Bündchen fatura mais de 98 milhões de reais e é a modelo mais bem paga de 2016

Em 2016, Gisele Bündchen faturou mais de 98 milhões de reais Foto: REUTERS/Alexandre Meneghini

Como nos últimos 14 anos, Gisele Bündchen encabeça a lista de modelos mais bem pagas do mundo feita anualmente pela revista Forbes. Segundo a publicação americana, só em 2016, a top gaúcha faturou US$ 30,5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 98 milhões, fruto de seus contratos com empresas como Chanel, Carolina Herrera, Pantene, Arezzo, Sky e Colcci. Isso, sem contar sua marca própria de lingeries, a Gisele Bündchen Intimates.

Além da übermodel, integram a lista as brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrósio (em segundo e décimo quarto lugar, respectivamente), as angels da Victoria's Secret Rose Huntington-Whiteley, Candice Swanepoel e Doutzen Kroes, e as rainhas do Instagram Kendall Jenner, Gigi Hadid e Cara Delevingne.