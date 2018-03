Gisele Bündchen e Tom Brady compram apartamento de US$ 20 milhões em Nova York

Gisele Bündchen e Tom Brady estão casados há sete anos Foto: Bang ShowBiz

A modelo mais bem paga do mundo e o jogador de futebol americano já são donos de um imóvel luxuoso na Big Apple com vista para o Madison Square Garden, mas agora decidiram se mudar para o outro lado da cidade, próximo ao no Rio Hudson. Gisele Bündchen e Tom Brady ainda precisam assinar o contrato de compra do novo apartamento que deve custar US$ 20 milhões. A nova moradia será no edifício Tribeca e eles serão vizinhos de artistas como Taylor Swift, Bradley Cooper e Jennifer Lawrence.

De acordo com a coluna 'Page Six', do 'New York Post', o casal estaria se mudando para ter mais segurança em Nova York. Mas o novo endereço tem outros atrativos. O novo imóvel tem cinco banheiros e o prédio de 14 andares tem uma vista deslumbrante do Rio Hudson, sauna seca e a vapor, piscina semiolímpica, estúdio para andar de bicicleta, aulas de ioga e pilates, e uma quadra de squash.

Tom e Gisele se casaram em 2009 e têm dois filhos, Benjamin, 6 anos, e Vivienne, 3 anos. O casal já passou por "uma série de altos e baixos" durante os sete anos juntos, mas eles acreditam que os tempos difíceis os tornaram mais fortes. O jogador de futebol americano, de 38 anos, disse recentemente: "Sou abençoado por encontrar esta parceira de vida que todos nós aspiramos em diferentes tempos de nossa vida. Nós nos encontramos no momento certo. Nós já passamos por um monte de altos e baixos juntos e, de muitas maneiras, isso é o que tornou nossa relação tão forte"