Gigi Hadid lança linha de roupas em parceria com Tommy Hilfiger

A modelo Gigi Hadid assina a linha Tommy x Gigi em parceria com a Tommy Hilfiger Foto: Divulgação

A parceria entre Gigi Hadid e Tommy Hilfiger acaba de alcançar outro patamar. A modelo, que é embaixadora global da grife e inspirou o último perfume da marca, o The Girl, irá lançar uma linha de roupas para a marca, batizada de "Tommy x Gigi".

A coleção será apresentada oficialmente no dia 9 de setembro na Semana de Moda de Nova York, onde Tommy Hilfiger irá apresentar seu primeiro desfile de "see now/buy now" - que vai ser transmitido ao vivo pelo site tommy.com -, e chega ao e-commerce e à flaghsip da marca na 5ª Avenida simultaneamente. No dia 10 de setembro, as peças com valor entre US$ 50 e US$ 600 chegam às lojas de todo o mundo.

Com inspiração náutica, a coleção une o estilo casual e moderno da top californiana ao estilo clássico americano da grife. Listras horizontais, jaquetas militares, peças jeans, óculos e relógios são os principais elementos da linha. O logo da coleção é um G feito de corda de marinheiro sobre uma âncora com um H.