Gigi Hadid agride homem que tentou assediá-la em Milão

A modelo Gigi Hadid foi agredida em Milão. Foto: Reprodução/Twitter

Nesta quinta, 22, após desfilar para a marca Max Mara na Semana de Moda de Milão, Gigi Hadid foi assediada por um repórter - e respondeu à altura. A modelo estava saindo do local da apresentação acompanhada de sua irmã, Bella Hadid, quando foi agarrada e levantada por um homem.

A top reagiu dando uma cotovelada no rosto do agressor e o perseguiu quando ele tentou correr. Em seu Twitter, Gigi se pronunciou sobre o assunto: "Eu tenho todo o direito de me defender. Como aquele idiota achou que estava no direito de agarrar uma completa estranha? Ele fugiu rapidinho."

O homem em questão é o ucraniano Vitalii Sediuk, repórter do canal Entertainment Hollywood, que já tem um histórico de comportamentos deste tipo - ele já assediou da mesma forma Miranda Kerr, Bradley Cooper e Brad Pitt, que abriu um processo judicial contra ele.