Garota de Ipanema: Gisele Bündchen posa para editorial em clima de bossa nova

Gisele Bündchen é a capa de novembro da Vogue Brasil Foto: Reprodução/Vogue

Já é tradição: a Vogue Brasil faz em novembro uma edição especial inspirada no Rio de Janeiro. Neste ano, a publicação convocou a “Garota de Ipanema” dos Jogos Olímpicos: Gisele Bündchen, que estrela ensaio no mood bossa nova.

“O diretor criativo Clayton Carneiro lembrou que Gisele gosta de tocar violão e sugeriu um ensaio em ritmo de bossa nova. Nunca havíamos feito uma capa carioca musical, e a ideia deu samba", contou a diretora de redação Daniela Falcão em sua carta da editora.

Na capa colorida, Gisele usa look Chanel. Foto: Reprodução/Vogue Brasil

A top, que na verdade é gaúcha, posou para as lentes do chileno Nino Munõz no Copacabana Palace. A publicação chega às bancas nesta sexta, 28, com duas capas: uma colorida, na qual Gisele veste Chanel, e outra em preto e branco, com a top usando Colcci.