Filme ‘Uma Linda Mulher’ faz aniversário. Relembre looks marcantes

Como transformar o primeiro look megasensual em algo que não chame tanto a atenção? Basta jogar uma camisa masculina por cima do vestido (melhor ainda se for do belo Edward, milionário interpretado por Richard Gere), amarrar a barra na linha do quadril e dobrar as mangas de um jeito bem cool. Funciona melhor sem as botas over the knee.

Foto: Reprodução