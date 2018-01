Filho de David e Victoria Beckham estreia como modelo e fotógrafo

Primogênito de David e Victoria Beckham, Brooklyn Beckham clicou a nova campanha de perfumes da Burberry Foto: Reprodução/ Instagram

Com 17 anos, Brooklyn, o filho mais velho do jogador de futebol David Beckham e da estilista Victoria Beckham parece ter uma carreira promissora no mundo da moda. Além de posar para um editoral da revista Vogue da China no mês passado, ele clicou as fotos da nova campanha de perfumes da grife britância Burberry, divulgadas no domingo, 10.

Como fotógrafo, o jovem segue uma estética moderninha, com preferência por cliques em preto e branco, publicados com frequência em seu Instagram.

Confira na galeria.