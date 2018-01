Festival em São Paulo discute 'a roupa do futuro'

O vestido criado por Karolina Cengija possui asas que se movimentam conforme as emoções de quem usa Foto: Divulgação

Está marcada para terça, 8, a segunda edição do Festival WeAr, organizado por Alexandra Farah, jornalista de moda e colunista da revista Vogue.

Com o tema "A Roupa do Futuro", o evento ocorre no Centro Universitário Belas Artes, em São Paulo, e reúne estilistas e pesquisadores, brasileiros e internacionais, para debater sobre a tecnologia vestível e o futuro da moda.

O dia é divido em palestras de especialistas no assunto, como Becca McCharen, primeira designer a desfilar peças tecnológicas na Semana de Moda de Nova York, Clara Daguin, estilista francesa que desenvolve soluções de design de moda com fibra ótica, e Bruna Petreca, especialista em design sensorial e professora da Belas Artes. Estão previstos também workshops em que os alunos poderão criar projetos reais, como no de Karolina Cengija, engenheira de inovação da Intel, que irá mostrar como se colocam processadores em roupas e acessórios.