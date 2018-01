Festival alternativo reúne modelos e blogueiras com looks exóticos

A modelo Nina Agdal investiu em muita pele à mostra e materiais exóticos. Foto: Reprodução/Instagram

O deserto de Black Rock, no estado de Nevada, Estados Unidos, recebe todo ano o festival Burning Man. Com o mote “contracultura”, o evento funciona como uma comunidade independente e conta com artistas, DJ’s, músicos e pessoas alternativas do mundo todo. A edição que terminou na última segunda-feira, 5, reuniu modelos e blogueiras. Confira em nossa galeria os looks exóticos de quem passou por lá!