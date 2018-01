Fendi comemora 90 anos com desfile na Fontana di Trevi

Em comemoração dos seus 90 anos, a Fendi fez um desfile histórico na Fontana di Trevi Foto: AFP PHOTO / TIZIANA FABI

Um dia após o encerramento da Semana de Alta-Costura de Paris, Karl Lagerfeld desembarcou em Roma para celebrar os 90 anos da Fendi em um desfile histórico na Fontana di Trevi, ponto turístico cujo o restauro a grife italiana ajudou a financiar. A marca disponibilizou jatinhos para que modelos, jornalistas e os seletos convidados pudessem voar de Paris à Roma e presenciar a apresentação de uma coleção que parecia saída de um conto de fadas.

Na passarela de vidro, montada sobre a água da fonte, as modelos desfilaram com vestidos com silhuetas soltas, estampas medievais, mangas boca de sino, aplicações de flores e casacos de pele coloridos de diversos comprimentos. As tops surgiram com cabelos cacheados e volumosos, presos com laços de pele. Na maquiagem, assinada por Peter Philips, glitter nas pálpebras e têmporas e delineado vazado.