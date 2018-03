Exposição em SP traz os principais perfumes dos últimos 50 anos

O perfume J'Adore, da Dior, é um dos destaques da mostra Foto: Divulgação

Conhecido por abrigar lojas das marcas nacionais e internacionais mais importantes do mundo, o Shopping Iguatemi São Paulo comemora 50 anos com uma exposição dos vinte perfumes mais icônicos das últimas cinco décadas. A mostra “Aromatique - Alquimia dos sentidos” será inaugurada na quarta-feira, 31, na Praça Iguatemi, e fica em cartaz até 25 de setembro.

A instalação traz fragrâncias do mundo todo localizadas em um jardim vertical, com arranjos caprichados. A relação entre os perfumes e a natureza é potencializada pela presença de borrifadores que são acionados por sensores quando o visitante se aproxima. O público poderá sentir a fragrância de cada um dos vinte perfumes em meio às flores, plantas e especiarias que fazem parte da composição do frasco. Os painéis com informações de cada criação trazem dados históricos e curiosidades.

Exposição “Aromatique - Alquimia dos sentidos”, do shopping Iguatemi Foto: Eduardo Lopes/divulgação

“A ideia da instalação é resgatar cheiros que sentimos no passado e relacioná-los às flores expostas. O encontro entre imagem e memória produz um sentimento marcante ao visitante”, conta Marcello Dantas, diretor artístico da Aromatique. Entre os principais perfumes da mostra estão o J’Adore, da Dior, o Azzaro, da Azzaro, o Tresor, da L’Óreal, o CK One, da RR, o Malbec, do O Boticário, e o Giovanna Baby, da Dicate.