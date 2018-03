'Eu não julgaria alguém por aplicar botox', diz Cameron Diaz

Cameron Diaz declarou que não julga quem aplica botox Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Além de atriz, Cameron Diaz também segue a carreira de escritora, e já tem dois livros publicados - The Body Book e The Longevety Book -, ambos voltados ao público feminino com a proposta de que as leitoras tenham maior conhecimento do seu corpo e aumentem sua auto-estima.

Recentemente, ela garantiu que entende quem aplica botox: "Eu não julgo o que faz as pessoas se sentirem melhores sobre elas mesmas e esses procedimentos estão aí para isso. Se elas se sentem melhores, então esses procedimentos funcionaram", declarou. Em entrevista a Oprah Winfrey, a atriz de 43 anos acrescentou: "Os lugares que o botox não alcança continuam envelhecendo. Então, é muito, muito importante que saiba o que acontece com suas células, se você quer envelhecer bem".

Cameron frequentemente levanta a bandeira para que as mulheres não se importem com o envelhecimento. "Se eu estiver contando com todo mundo me 'comprando' como se eu tivesse 25 anos, então eu estou f*****a. Eu não vou tentar manter a imagem de 25 anos. Se eu tentar, será doloroso para mim", disse.