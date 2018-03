Estudante cria marca de personalização de uniformes escolares

A Snipped And Styled está fazendo sucesso entre as jovens norte-americanas Foto: Reprodução/Instagram

A americana Remi Lubcher nunca gostou de se vestir igual a todo mundo no colégio, por isso costumava cortar e estilizar suas camisetas do uniforme. Em pouco tempo, as peças começaram a fazer o maior sucesso na escola onde ela estudava e neoestilista passou a receber encomendas de colegas. Ela cobrava US$ 10 por cada personalização.

Foi assim que nasceu a grife Snipped And Style, que hoje recebe mais de 200 pedidos por semana e tem quase 8 mil seguidores no Instagram. "O crescimento da marca foi muito orgânico", contou Remi à revista americana Seventeen "Eu cortava as minhas camisetas, as usava no dia a dia e postava fotos com elas no Instagram. As pessoas me paravam e falavam: 'Ai meu deus, você pode fazer isso com a minha também?'."

Agora, dois anos após esse início, a jovem de 19 anos emprega três funcionários e estendeu sua expertise aos looks universitários. Ela compra peças das mais populares faculdades dos Estados Unidos, as personaliza e as vende em seu site, com valores entre US$ 39 (uma T-shirt) e R$ 220 (um moletom).