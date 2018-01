Estilo 'coxinha' de Doria é tema de memes nas redes sociais

João Doria entrou na brincadeira do apelido "coxinha." Foto: Reproduçã/Instagram

Mesmo depois de ter deixado o cashmere de lado, o estilo de João Doria, tucano eleito prefeito de São Paulo no domingo, 2, foi tema de memes na internet.

O motivo é o visual "mauricinho" do empresário. Graças aos looks cheios de peças de grife, ele recebeu o apelido de "coxinha" - nome que ganhou repercussão durante toda a campanha eleitoral. Confira abaixo os memes que viralizaram no Twitter.

#legenda Dória com uma camiseta vermelha e uma blusa branca amarrada no ombro com um nó que forma um H. Ao lado, "addad 13" em letra branca pic.twitter.com/ZoO2fGygtV — Fernando Feitosa (@fernomade) 1 de outubro de 2016

o joão doria com uma camisa debaixo da polo debaixo da blusa pic.twitter.com/GRXoNHt3E6 — andre matt (@robotfrom1984) 24 de agosto de 2016

gente, qm ta pensando em votar no doria, repense. não dá pra ter um prefeito que usa sueter por cima do blazer. me recuso. pic.twitter.com/vvYLzK2aut — Julia Ramos (@JuliaRamos) 29 de setembro de 2016

O João Doria pode até não comparecer, mas a cashmere dele vai. Seja na perifa ou em Campos do Jordão. pic.twitter.com/RnOaIcrQ02 — BRASIL EM FOTOS (@brasil_fotos) 23 de agosto de 2016

Pelo menos João Doria não foi de cashmere pic.twitter.com/rEDw9eDfzs — Fernando Cesar (@FernandoCesar77) 12 de agosto de 2016

atenção para o novo uniforme das escolas municipais na gestão doria pic.twitter.com/d3fxEr2N4l — Danilo (@losthours) 3 de outubro de 2016