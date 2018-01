Estilistas e modelos realizam ação beneficente no Grajaú

A modelo Patrícia Beck, embaixadora da organização, e o cabeleireiro e maquiador Edu Hyde em ação em Umbuzeiro, na Paraíba Foto: Divulgação

Uma ação beneficente promovida pela organização Love Together ocorre no domingo, 3, no Grajaú, em São Paulo. Com a participação de figuras da moda brasileira, como o estilista Amir Slama e as modelos Fernanda Tavares e Patrícia Beck, o projeto tem o objetivo de doar cestas básicas, kits de higiene bucal e cobertores para 100 famílias da região.

Segundo Amir Slama, ainda é necessário arrecadar cerca de 40 cobertores. Como incentivo, ele oferece um desconto de R$ 30 em compras em sua loja na Oscar Freire para cada cobertor doado. Para participar, basta entrar em contato com a organização nas redes sociais ou pelo e-mail lovetogetherb@gmail.com.

Além das doações, uma ação coordenada pelo cabeleireiro e maquiador Edu Hyde vai ajudar a inserir 35 adolescentes como aprendizes em salões de beleza da cidade. “Eles são jovens sem perspectivas de futuro, queremos ajudá-los a desenvolver uma carreira”, diz Hyde. A ideia é que eles passem de seis meses a um ano dentro dos salões e recebam formação desde o atendimento até o corte de cabelo.

Criada em 2014, a Love Together promove ações que focam nas necessidades básicas de crianças e adolescentes, principalmente saúde e educação. A organização tem forte relação com a moda e tem entre seus embaixadores um time de modelos e estilistas. Neste ano, os 52 modelos que desfilaram para o estilista Amir Slama na São Paulo Fashion Week, quando doaram seus cachês para o projeto.