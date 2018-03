Estilistas assinam estampas de poltronas na Design Weekend

Juliana Jabour, que faz parte do calendário da SPFW, é uma das estilistas que criou uma poltrona para a Breton Foto: Divulgação

Uma ação da Breton, marca de móveis de São Paulo, une o design de mobiliário ao de moda. Na parceria, 13 estilistas brasileiros fizeram intervenções em diferentes modelos de poltronas da marca. Elas serão apresentadas no DW!2016, o São Paulo Design Weekend, que ocorre entre esta quarta-feira, 10, e domingo, 14.

As poltronas, assinadas por Reinaldo Lourenço, Yan Acioli, Vitorino Campos, Lenny Niemeyer, Fause Haten, Marcelo Quadros, Carina Duek, Adriana Degreas, André Lima, Carlos Tufvesson, Juliana Jabour, Walério Araújo e Renato Ratier, ficarão expostas entre agosto e setembro na loja da Breton, no bairro paulistano Jardins. O valor arrecadado será revertido para instituições beneficentes definidas por cada estilista. Veja as criações na galeria abaixo.