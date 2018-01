Estilista Richard Nicoll morre aos 39 anos

Richard Nicoll. Foto: Divulgação

O estilista britânico Richard Nicoll sofreu um ataque cardíaco na madrugada de sexta-feira, 21, em Sydney, na Austrália, e não resistiu.

O designer desfilou as coleções de sua marca na Semana de Moda de Londres até 2014. No ano seguinte, ele encerrou as atividades da grife e assumiu a direção da rede Jack Wills. O cargo foi abandonado no início deste ano, para que Richard fosse o novo nome à frente da Adidas.

Richard Nicoll se formou na Central Saint Martins, renomada faculdade de moda de Londres, em 2002, e sempre foi muito elogiado pela imprensa.