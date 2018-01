Estilista da Iódice leva passarela da SPFW para a ‘casa’ da marca

O estilista Valdemar Iódice vai levar o pessoal da moda para a fábrica. Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

Ao subir as escadas do prédio de 500 metros quadrados da fábrica da Iódice na Vila Leopoldina, em São Paulo, o clima é sem dúvida industrial. Paredes pintadas com tinta a óleo, portas cinzas pesadas e até o cheiro de almoço vindo do refeitório é possível sentir. “Parece que você está no Soho em Nova York, mas você está aqui em São Paulo”, descreve o estilista Valdemar Iódice. No entanto, ao chegar no terceiro andar o ambiente é outro. Janelas amplas deixam a luz do dia entrar, paredes e o chão branco tornam o espaço ainda mais claro, apenas as luminárias pretas destacam-se no espaço que o estilista preparou especialmente para apresentar a sua coleção de inverno na próxima quarta-feira, 26, durante a São Paulo Fashion Week (SPFW).

Valdemar está orgulhoso em receber 400 convidados em sua “casa”. O desfile será no local em que antigamente funcionava o show room da marca, que, atualmente, está alocado na loja da Rua Oscar Freire, no Jardins, em São Paulo. “Estou tranquilo. É a minha casa, é bonita, é bacana, tem espaço e estamos nos preparando para receber todo mundo."

Ele conta que foi uma “injeção de ânimo” a decisão de levar a SPFW para dentro da estrutura que abriga 160 empregados nas áreas de recebimento e seleção de matéria-prima, corte, costura, acabamento e centro de distribuição. “A gente não pode esperar que as coisas aconteçam. Nós que temos que correr atrás para que as coisas aconteçam. A situação não está tão fácil, mas acreditamos no Brasil. Ano que vem, faz 30 anos que estou nesse negócio e tenho que acreditar mesmo”, diz comentando o momento atual da economia do País.

O espaço preparado por Valdemar para apresentar a próxima coleção traz a tradição de uma fábrica e a modernidade de uma sala de desfile. Esses opostos também farão parte dos 30 looks de inverno que seguem o tema “Índia Punk”. “É uma coleção bastante rica. As roupas são folgadas e têm sobreposição. Teremos as túnicas e estampas indianas, crochê colorido, peças com espelho, mas também com tacha para dar um perfume punk”, conta Valdemar. Apesar de ter Índia no nome da coleção, nenhum material foi trazido de lá. A Iódice importa apenas seda da China, sendo que cerca de 20 a 30% da matéria-prima da marca vem de fora do Brasil.

Mesmo não sendo intencional, a mistura do país indiano com o movimento rock também conversa com a temática da SPFW que nesta edição é ‘Trans’. “Você imagina uma indiana que começa a viajar pelo oriente e começa a se transformar. Ela sai da vestimenta tradicional indiana e vai colocando coisas por cima”, diz Iódice. Outra transição pela qual passa a SPFW nesta edição é a implementação do ‘see now, buy now’.

A Iódice vai expor, de primeiro a quatro de novembro, uma seleção de peças do desfile na loja da Rua Oscar Freire, em São Paulo, para que os clientes possam fazer as encomendas que serão entregues em janeiro.